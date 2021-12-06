شبانة: 500 جنيه في الساعة وسيلة عبد الفتاح لكسب ود المعارضين

قال محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية"etc" أن إدارة فندق اقامة معسكرات الحكام عدم محاسبة اتحاد الكرة عن الغرفة الخاصة بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، ومنحة الغرفة مجانا باعتباره من الشخصيات المهمة التي تقوم بإفادة الفندق خاصة في اقامة معسكرات الحكام به وايضا حجز اي معسكر للاتحاد الافريقي بنفس الفندق مما يجعل للفندق مميزات خاصة في الوسط الكروي خاصة أن لجنة الحكام أقامت أكثر من معسكر بنفس الفندق سواء حجز غرف وصالات العرض وهو نفس الفندق الذي يتم حجز معسكرات المنتخب الأوليمبي ايضا.



وتابع : كشف معسكر الحكام الذي انتهي اليوم عن مفاجأة حيث تم اعتماد عدد كبير من الحكام المعارضين لعصام عبد الفتاح ولجنة الحكام كحكام محاضرين محللين في التحكيم وقام عصام بتسليم الشهادات لهم لينضموا الي المحاضرين في المعسكرات القادمة وكشفت لائحة أجور الحكام عن المزايا التي يحصل عليها المحاضرين المحللين للحكام بحيث يحصل المحاضر علي 500 جنيها في الساعة الواحدة.