تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

قدمت الإعلامية نهال طايل، قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، وهي قصة سيدة تزوجت عرفيا من ابن خالتها القاصر الأصغر منها بـ7 سنوات وأنجبت منه طفلين وتركته، فكان العريس هو القاصر و العروسة هي البالغة.

وقال محامى الشاب، إن القضية مختلفة من نوعها، حيث أن الشاب وقت الزواج كان قاصرا، والعروس هي البالغة وتزوجا عرفيا.



وأضاف المحامي العرف السائد لو الزواج كان عرفى فأن العريس ووالده يمضون على وصلات أمانة، لوالد العروسة ضمانا لتوثيق عقود الزواج بعد ذلك.



وأوضح، أن والد العروسة رفض توثيق عقود الزواج، عند بلوغ العريس السن، قبل الحصول على مبلغ مالى، من العريس، معقبا: "دا كلام مثبت فى محضر شرطة رسمي من البنت نفسها".

وأكد المحامي، أن والد العروسة، رفع وصلات الأمانة بـ 950 ألف.