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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل بسبب معاناة سكان مدينة بيتشو بزهراء المعادي

احمد موسى
احمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، معاناة سكان مدينة بيتشو زهراء المعادي والتي تعاني من الإهمال وقطع الأشجار  وتجارة المخدرات وانقطاع خدمة الكهرباء.

وقال موسي منفعلا خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" عذاب كل يوم مش عارفين تبع مين"


وأوضح أن أزمة العشوائيات داخل المدينة ليست مسئولية المواطن، مشيرًا إلى أن هذا المكان أصبح بؤرة للسيارات المركونة.

وأضاف:"والله عندنا شوارع أنضف من دي في قريتي شطورة. والله العظيم عيب، عيب الكلام ده؛ خدوا الجراشات عملوها ورش"، موضحًا أن أهالي هذه المدينة يعانون من انتشار تجارة المخدرات، والأكشاك العشوائية التي تتعدى على حرم الطريق.


وعرض موسى فيديو لأهالي المنطقة اشتكوا خلاله من انتشار الكلاب الضالة التي تهاجم الأطفال، وعدم وجود إنارة بالطرقات، وعدم نظافة الشوارع؛ لأن الحي (الذي تقع المدينة داخل نطاقه الإداري) لم يتسلمها بعد ليصبح مسئولاً عنها.

وطالب أحمد موسى المسئولين (الحي أو غيره)، بتفقد المدينة لمحاولة حل المشاكل التي تواجه الأهالي بها؛ حيث استغاث الأهالي من قلة الخدمات بالمدينة التي كان مخططًا لها أن تُصبح مدينة متطورة.

برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي برنامج الكلاب الضالة تجارة المخدرات

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