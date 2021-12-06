داخل خطوط إنتاج لقاحات فيروس كورونا بالشركة القابضة للمصل واللقاحات فاكسرا.. فيديو

قال الدكتور أشرف سعد مدير مصنع لقاح "سينوفاك " ، إننا في البداية نستلم المواد الخام الخاصة باللقاح سينوفاك وبعدها نرسلها إلى الرقابة لعمل التحاليل والاختبارات عليها .

وأضاف سعد خلال لقائه في برنامج " مصر الجديدة " المذاع علي قناه " etc tv" ، إن بعد نتائج الاختبارات نبدأ في مراحل التغليف و التعبئة وبعدها نقوم بعملية التعقيم وبعدها تخرج علي مرحلة التغليف وهذه آخر مرحلة .



وقد استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، السفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشيغ" لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات في القطاع الصحي وعلوم تكنولوجيا الفضاء، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

ووقع كل من الدكتور خالد عبدالغفار والسفير الصيني، على وثيقة استلام شحنة لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر أول أمس بإجمالي مليونين جرعة من لقاح "سينوفاك"، ضمن خطة الدولة للتصدي الجائحة، مؤكدًا مواصلة تطعيم كافة المواطنين الصينين المقيمين على أرض مصر، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وضمن خطة الدولة للتصدي للجائحة.