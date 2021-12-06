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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفساتين رقيقة.. الشقيقتان سوار وإيناس النجار تخطفان الأنظار فى القاهرة السينمائي

ايناس وسوار النجار
ايناس وسوار النجار

 

 

تألق الثنائي سوار النجار وشقيقتها إيناس النجار، على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في ختام دورته الـ 43 الدولى، الذي أقيمت أمس الأحد بدار الأوبرا المصرية.


حيث ظهرت النجمة التونسية، إيناس النجار، بفستان طويل عاري الكتفين، باللون الذهبي الانيق، واعتمدت مكياجًا قويًا يركز على لون الروج النود، واختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتف.


كما طلت شقيقتها الفنانة سوار النجار، خلال الحفل، بفستانًا طويلًا باللون الأبيض، وبقصة كتف واحدة، واعتمدت مكياجًا جذابا، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

 

وأقيمت الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

 

ومنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43، النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، والفنانة الكبيرة نيللي يمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.


مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

 

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مهرجان القاهرة السينمائي الأوبرا المصرية اطلالة ايناس النجار المطربة التونسية سوار النجار يخطفن الانظار

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