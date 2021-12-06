الحكم بحبس زعيمة ميانمار المخلوعة 4 سنوات

قضت المحكمة العسكرية في ميانمار، اليوم الاثنين، بحبس الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي، لمدة 4 سنوات.

وكانت قررت المحكمة العسكرية في ميانمار، الأسبوع الماضي، تأجيل حكمها في محاكمة الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي؛ للسماح بشهادة شاهد إضافي.

ولم تتمكن زعيمة ميانمار السابقة من حضور جلسة محاكمتها من قبل؛ بسبب ما قاله محامون عنها، إنها تعرضت لوعكة صحية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال محامو زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، أونج سان سوتشي، إنها لم تتمكن من حضور جلسة المحاكمة؛ لأنها شعرت بالمرض.

وذَكَرَ مين مين سوي، أحد محامي زعيمة ميانمار السابقة، أنها شعرت بالمرض اليوم وهي في طريقها إلى المحكمة من المكان السري الذي تحتجزها فيه الحكومة العسكرية.

وطلب فريقها تأجيل جلسة الاستماع، وسمح لها بالعودة إلى مسكنها.

وتحاكم سو تشي في العاصمة نايبيداو بتهمة التحريض على الفتنة، والتي جاء فيها أنها نشرت معلومات يمكن أن تسبب قلاقل أو اضطرابات عامة.

كما أنها متهمة بانتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لحراسها الشخصيين، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة.