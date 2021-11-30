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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل جديد لمحاكمة زعيمة ميانمار المخلوعة

زعيمة ميانمار المخلوعة
زعيمة ميانمار المخلوعة

قررت المحكمة العسكرية في ميانمار، اليوم الثلاثاء، تأجيل حكمها في محاكمة الزعيمة المخلوعة أونج سان سو كي؛ للسماح بشهادة شاهد إضافي.

ولم تتمكن زعيمة ميانمار السابقة من حضور جلسة محاكمتها من قبل؛ بسبب ما قاله محامون عنها، إنها تعرضت لوعكة صحية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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وقال محامو زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، أونج سان سوتشي، إنها لم تتمكن من حضور جلسة المحاكمة؛ لأنها شعرت بالمرض.

وذَكَرَ مين مين سوي، أحد محامي زعيمة ميانمار السابقة، أنها شعرت بالمرض اليوم وهي في طريقها إلى المحكمة من المكان السري الذي تحتجزها فيه الحكومة العسكرية.

وطلب فريقها تأجيل جلسة الاستماع، وسمح لها بالعودة إلى مسكنها.

وتحاكم  سو تشي في العاصمة نايبيداو بتهمة التحريض على الفتنة، والتي جاء فيها أنها نشرت معلومات يمكن أن تسبب قلاقل أو اضطرابات عامة.

كما أنها متهمة بانتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني لحراسها الشخصيين، واستخدام أجهزة اتصال غير مرخصة. 

فيروس كورونا محاكمة زعيمة ميانمار زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي التحريض على الفتنة

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