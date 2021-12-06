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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 6-12-2021

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 6-12-2021

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 6–12 – 2021، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضروات اليوم
 


وصل سعر الطماطم، إلى 2.75جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 5 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 3 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 6 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

 

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أسعار الخضروات اليوم
 

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيه، والألوان بـ14 جنيها للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

 

أسعار الخضروات اليوم

سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، والبلدي 3.5 جنيه، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ1.5جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 5.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 21 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 20 جنيهات للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 7 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 13 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 7 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 15 جنيها للكيلو، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ11 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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