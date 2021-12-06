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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع جديد فى إصابات كورونا.. أسماء يوسف تحذر المواطنين

كورونا
كورونا

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن الفترة الأخيرة تشهد حالة من عدم الاستقرار فى إصابات فيروس كورونا، مؤكدة أن الأمس شهد ارتفاعا مرة أخري فى إصابات كورونا، مشيرة إلى أن هناك 902 حالة جديدة إصابة بكورونا، و 45 وفاة.

وأضافت أسماء خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، إن الجميع مطالب بـ الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا للقضاء على هذا الفيروس.

ولفتت إلى أن الدولة توفر اللقاحات وعلى المواطنين الإسراع فى الحصول على اللقاح لتجنب الأعراض الشديدة للفيروس.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، ضد فيروس كورونا المستجد، تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي.

وأكد عبدالغفار، في تصريحات لصدي البلد،  أن المواطنين المسجلين في خانات الفئات المذكورة، على الموقع الرسمي للقاح، ستصلهم رسالة قصيرة، على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.


وأضاف أنه حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

وأكد أن التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختياريا، إلا أنه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خاصة لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات.

ولفت عبدالغفار إلى أن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا،  ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

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