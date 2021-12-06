مسؤولة طبية أمريكية: مفاوضات لإنتاج لقاح ضد "أوميكرون"

أكدت روتشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " سي.دي.سي" أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف.دي.إيه" تتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات من أجل منح ترخيص لإنتاج لقاح خاص بمتحور "أوميكرون" الفيروسي.

وأضافت والينسكي، في تصريح، أن هناك مساعي للعمل على سرعة وجود هذا اللقاح وأن تتحرك كافة المؤسسات المعنية بالصحة في الولايات المتحدة خلال أقرب وقت ممكن.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن من بين ما يتم النظر فيه حاليا هو إجراء اختبارات لمئات الأشخاص بشأن الاستجابة لمثل هذا اللقاح بالمقارنة باختبارات كورونا والتي تعتمد على الانتظار حتى يتم اكتشاف الإصابة بالفيروس وتضمن ذلك الآلاف من المرضى.