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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح في حوار خاص لـ صدى البلد بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي .. أبو صدام : شرف لأي فنان تمثيل بلده في مهرجانها |فيديو

محمد ممدوح
محمد ممدوح

بعد فوره بجائزة افضل ممثل عن فيلم أبو صدام من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، كشف الفنان محمد ممدوح عن تحضيرات الى دوره. 

أكد محمد ممدوح فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد ، ان قام بتعلم سواقة التريلا من أجل أداء شخصية أبو صدام ، مؤكداً ان الأمر لم يكن سهلاً خاصة وانه لا يحب القيادة بشكل عام. 

وتابع محمد ممدوح : الأمر لم يكن سهلاً ، خاصة ان فريق العمل سواء صوت أو تصوير كان فى يضع معداته خلف التريلا ، بالإضافة الى حرصى على أرواح أصحاب السيارات الذين يكونوا بجانبى ، فقد صورنا العمل على احد طرق السفر. 

وكان قد أكد الفنان محمد ممدح سعادته الشديدة بمشاركة فيلمه أبو صدام فى المسابقة الرسمية لـ مهرجان القاهرة السينمائي .

وتابع محمد ممدوح فى تصريحات سابقة لـ صدى البلد ، فخور باختيار أبو صدام للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائي ، فشرف لأى ممثل ان يمثل بلده بعمل سينمائي فى مهرجان تابع لها  .

وكان قد أعرب محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار فيلم "أبو صدام"، الذي تدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ليكون الفيلم المصري في المسابقة الدولية التي ستقام ضمن فعاليات الدورة المنتظرة، مضيفا أن الفيلم سيعرض عالميا للمرة الأولى للجمهور، وهو من إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفي على أفلامها بصمتها الخاصة.

فيما أشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفني للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان خلال السنوات الأخيرة، متوقعا أن ينال ذلك العمل استحسانا جماهيريا كبيرا وأن يحصد العديد من ردود الأفعال الإيجابية فور عرضه.

في نفس السياق، أكدت مخرجة الفيلم نادين خان، على سعادتها بانتماء "أبو صدام"، لمهرجان القاهرة، خاصة أن الجمهور سيشاهد لأول مرة هذا الفيلم الذي يدور حول سائق تريلا ذو خبرة، يحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته.

وعن اختيار الأبطال، كشفت "خان"، أن كل من سيظهر خلال الأحداث هم من ضيوف الشرف، عدا الفنانين محمد ممدوح، وأحمد داش، فهما يقومان بدوري البطولة، لافتة إلى أنهما كانا خيارها الأول للعمل منذ البداية، وهذا ما أسفر عن تناغم رائع أمام الكاميرا، أكثر مما كانت تتوقع.

 

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