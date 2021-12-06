أنا شفطة بطني.. شاهد|أروى جودة تعترف بأمر غريب على الهواء

اعترفت الفنانة اروى جودة، إن الجيبة التى ارتدتها بـ ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كانت ضيقة للغاية، معلقة : " أنا شفطة بطني من فترة".



وأضافت أروى جودة، خلال تغطية خاصة تمت أمس بختام مهرجان القاهرة، وعرضت اليوم على قناة دي إم سي، أنها سعيدة بالمشاركة فى المهرجان.



و علقت الفنانة أروى جودة، على مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

وقالت "جودة"، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"،: "مبسوطة جدا بمستوى الأفلام العربي، وأتمنى أنهم يحصدوا جوائز كثيرة".

وأشارت: "فيلم أبو صدام للفنان محمد ممدوح وأحمد داش رائع، وبحبهم عندهم طريقة السهل الممتنع في التمثيل، وأتمنى لهم كل النجاح".



