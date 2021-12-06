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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا شفطة بطني.. شاهد|أروى جودة تعترف بأمر غريب على الهواء

الفنانة اروى جودة
الفنانة اروى جودة

اعترفت الفنانة اروى جودة، إن الجيبة التى ارتدتها بـ ختام مهرجان القاهرة السينمائي، كانت ضيقة للغاية، معلقة : " أنا شفطة بطني من فترة".


وأضافت أروى جودة، خلال تغطية خاصة تمت أمس بختام مهرجان القاهرة، وعرضت اليوم على قناة دي إم سي، أنها سعيدة بالمشاركة فى المهرجان.


و علقت الفنانة أروى جودة، على مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

 

وقالت "جودة"، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي  إم سي"،: "مبسوطة جدا بمستوى الأفلام العربي، وأتمنى أنهم يحصدوا جوائز كثيرة".

 

وأشارت: "فيلم أبو صدام للفنان محمد ممدوح وأحمد داش رائع، وبحبهم عندهم طريقة السهل  الممتنع في التمثيل، وأتمنى لهم كل النجاح".

 


 

أروى جودة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة ختام مهرجان القاهرة الأفلام العربي

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أنا شفطة بطني.. شاهد|أروى جودة تعترف بأمر غريب على الهواء

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