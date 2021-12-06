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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يفتتح فرعا جديدا للأسواق الحرة بالممشي السياحي بالغردقة.. صور

وزير الطيران يفتتح
وزير الطيران يفتتح فرع الأسواق الحرة

افتتح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني فرع الأسواق الحرة الجديد التابع لشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة  بالممشى السياحى بالغردقة، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران و رضا متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة. 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الطيران المدني بضرورة التوسع فى نشاط الشركات والهيئات التابعة لها لتعظيم الإيرادات والربحية وكذلك تقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلي مصر  بصفة عامة وعملاء مصرللطيران بصفة خاصة ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة.

وتم تصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات وكذلك توفير كافة المعروضات التى تلبى رغبات وإحتياجات السائحين ، ويتواكب الإفتتاح مع النمو الملحوظ فى الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

وأعلن وزير الطيران ان استراتيجية الوزارة تهدف الي  التوسع على جميع الأصعدة واستغلال كافة الإمكانيات لتعظيم العائد في نشاط الأسواق الحرة الذي ينمو بشكل كبير ، حيث يتم حالياً الإنتهاء من إجراءات افتتاح معرض للأسواق الحرة بشرم الشيخ والذى من المتوقع إفتتاحه للتشغيل الشهر القادم والذى سيعد إضافة قوية لنشاط الشركة، كما يتم الإعداد لتجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس الذى يعد من المطارات الواعدة فى منطقة البحر الأحمر.

كما تقوم الشركة بتطوير البنية التحتية سواء للمخازن – المعارض وإضافة مساحات مخزنية جديدة للزيادة الملحوظة فى حجم النشاط، ويتم الإستعداد لتطبيق نظام حاسب آلى جديد كالمطبق فى شركات الأسواق الحرة العالمية تماشياً مع سياسة التحول الرقمي وتطبيق التجارة الإلكترونية.

جدير بالذكر ان شركة مصرللطيران للسياحة والأسواق الحرة تتواجد فى كافة مطارات جمهورية مصر العربية وكذلك معارضها خارج المطارات سواء بالمنتجعات السياحية أو داخل المدن بـ 6 معارض بكل من شرم الشيخ – الغردقة - الجونة – طابا – مول سيتى ستارز "القاهرة".

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