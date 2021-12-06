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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا في مصر الجديدة.. 17 ديسمبر

محمود العسيلى
محمود العسيلى

يستعد المطرب محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي باحدي الفنادق الكبري بمصر الجديدة وذلك يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر 2021.

ويقدم العسيلي مجموعة كبيرة من أعماله الغنائية  المعروفة الذي تميز بها مع الجمهور منها " علي خدك " و"يا ناس" و" بعدتي ومبعدتيش" و" مش مضمون" و" في حتة تانية " و" يا ويلي أنا " و"يا حلم بعيد" و"طلع الحلو وبس" و"وجع الهوي " وهيوقفوك" و" ترارام" و" حب غلط " و"هي" و"جنة تكفينا " و"ابن مصر" و"نرجع تاني" و"مجنونة" و"خايفة من بكرة" و"ادي الحب وادي بدايته" و"الفستان الأبيض".

يذكر أن الحفل سيحضره مجموعة كبيرة من النجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي وسط أجواء احتفالية جميلة.

من ناحية أخرى حققت أغنية العسيلي الأخيرة "على خدك" نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب تخطت الملايين في نسبة المشاهدة.

محمود العسيلى الفستان الابيض حفل غنائي حفلا غنائيا أخبار محمود العسيلى

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