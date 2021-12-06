شكري يلتقي نظيرته السنغالية في داكار ويبحثان العلاقات الثنائية.. صور

التقى سامح شكري وزير الخارجية، ⁧‫اليوم الإثنين، بنظيرته السنغالية في داكار على هامش مشاركته في المنتدى الدولي لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتباحث حول شتى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وخلال مشاركته في الجلسة العامة الأولى للدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، أكد وزير الخارجية أن مصر لن تألو جهدًا لمعاونة الدول الإفريقية الشقيقة على التعافي سريعًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق أهداف وتطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل.



وأشار شكري خلال مداخلته إلى أن جائحة كورونا ما زالت تسفر عن تحديات غير مسبوقة لكافة الدول، مشيرا إلى ما أدت إليه من إعاقة جهود تحقيق السلام والاستقرار في إفريقيا وتفاقم الأزمات الإنسانية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية في الشباب والنساء والنازحين؛ وهو ما جعل من غير الممكن التعامل مع الجائحة باعتبارها مجرد أزمة صحية عالمية، إذ إن تداعياتها أصبحت تمس كافة مناحي الحياة على الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.



وسلط وزير الخارجية الضوء، في هذا السياق، على عددٍ من المسائل التي يجب إيلاؤها أولوية خاصة على الصعيد الإفريقي؛ من بينها وضع رؤية مشتركة لمعالجة أوجه القصور في البنية التحتية الطبية لقارتنا، بما في ذلك الاعتماد على الأدوية واللقاحات الأجنبية، والعمل على تحقيق انتعاش اقتصادي سريع وفعال للإسهام في العودة إلى معدلات النمو والتشغيل التي كانت سائدة قبل انتشار الجائحة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإفريقية لمعالجة الأولويات القارية وفقًا لأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري نوه في مداخلته بأهمية معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والنزاعات المسلحة في إفريقيا من خلال إعادة بناء المجتمعات التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات.