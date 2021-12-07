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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: مباراة مصر والجزائر ستكون حافلة بالندية والإثارة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مباراة مصر والجزائر مهمة لحسم صدارة المجموعة في بطولة كأس العرب.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إن مواجهة المنتخبين دائماً لها طابع خاص وتنافسية كبيرة وعلى أعلى مستوى.

وأشار إلى أن هذه المواجهات بين المنتخبين دائماً تشهد أجواء حافلة بالندية موضحاً أن لاعبي مصر والجزائر لديهم روح قتالية على أعلى مستوى.

مصر والجزائر 
ويستعد منتخب مصر لمواجهة الجزائر مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

تقام المباراة بين مصر والجزائر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب.

 

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

 

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويا مع الجزائر، وضمنا التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان.

ووضع المنتخب الجزائري قدما في الدور ربع النهائي إثر فوزه على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بعد نسختي 1992 و1988، مقابل مغادرته مرتين من دور المجموعات في نسختي عامي 1998 و2012، بعد أن شارك في النسختين بالمنتخب الأولمبي.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

محمد فاروق كأس العرب مصر مصر والجزائر

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