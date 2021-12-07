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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبر الخواطر.. أحمد كريمة: الرئيس السيسي أول من اهتم بذوي الهمم

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الشيخ احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شريحة ذوي الهمم كانت منسية في عهود سابقة.


وأضاف احمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  الرئيس السيسي اول من اهتم برعاية وحقوق ذوي الهمم في المجتمع ".

 

وتابع احمد كريمة :" الرئيس السيسي جابر للخواطر، والدين  الإسلامي اعطى صلاحية لأصحاب القدرات الخاصة ان يتولوا الوظائف الدينية والعامة ".

 

ويذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على الاهتمام بذوي الهمم وتنظيم احتفالية قادرون باختلاف في كل عام من اجل  مشاهدة قدرات ذوي الهمم واتخذا قرارات وإجراءات عاجلة من اجل زيادة معدلات الاهتمامات بهم وضمان  تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل كبير .
 

أحمد كريمة الرئيس السيسي ذوى الهمم جبر الخواطر اخبار التوك شو

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