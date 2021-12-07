لقد عاد.. محمد صلاح يحتفل بعودة تريزيجيه من الإصابة

احتفل النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعودة محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.



ونشر محمد صلاح صورة للنجم محمود تريزيجية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب: "لقد عاد"



سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا هدفا في مشاركته الأولى مع ناديه بعد غياب دام لنحو 8 أشهر ولعب الدولي المصري مساء امس الإثنين بشكل أساسي في مباراة رديف أستون فيلا ضد برمنجام سيتي في دوري الرديف.



وتعرض تريزيجيه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة ليفربول والتي اقيمت في إبريل الماضي، وغاب على آثارها لفترة تقارب الـ8 أشهر ليعود للمشاركة من جديد مع فريقه.



ويشارك تريزيجيه حاليا مع فريق الريديف تمهيدا لعودته من جديد إلى التشكيل الاساسي للفريق الأول