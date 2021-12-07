الدحيل يطلب الاجتماع مع بن شرقي في قطر

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن إدارة نادي الزمالك علموا بتلقي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق عرضا من نادي الدحيل القطري للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.



وأضاف شبانة أن مسئولي الدحيل طلبوا الاجتماع مع بن شرقي على هامش تواجده في قطر للتفاوض على ضمه إلى الفريق.

وأتم أن اللاعب يبحث عن أفضل عرض له للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

في سياق آخر حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على عقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أمس ، وذلك للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.



وطمأن طبيب الفريق كارتيرون على الحالة الصحية للاعبين في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم ٢١ ديسمبر الحالي بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.