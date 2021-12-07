الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 60 إصابة محلية بالفيروس، و34 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 14 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 471 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك، يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 99297، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636.

وتشهد الصين ارتفاع في اصابات فيروس كورونا المستجد.

