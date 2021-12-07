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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7-12-2021

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7- 12 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13 

الإسماعيلية 21 12

الدقهلية 21 14

الغردقة 27 16

المنيا 23 9

حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة برنامج صباح البلد صدى البلد هيئة الأرصاد

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