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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن تسجل أكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا

اصابات كورونا -
اصابات كورونا - ارشيفي

كشفت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المملكة إلى 62 ألفا و 594 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

 

وبحسب الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 787 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة أمس الإثنين.

 

كما بلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 981 ألفا و 767 إصابة.

 

فيما وصل  عدد المتعافين من الفيروس 907 ألفا و 386 حالة شفاء.

 

وكان موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا قد اورد أن اجمالي الإصابات حول العالم بلغ 266 مليوناً و 763 ألفا و212 حالة، شفي منها 240 مليوناً و 349 ألفا و 468 حالة.

 

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 287 ألفاً و 660 حالة وفاة حول العالم.

 

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