الأردن تسجل أكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا

كشفت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المملكة إلى 62 ألفا و 594 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 787 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة أمس الإثنين.

كما بلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 981 ألفا و 767 إصابة.

فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس 907 ألفا و 386 حالة شفاء.

وكان موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا قد اورد أن اجمالي الإصابات حول العالم بلغ 266 مليوناً و 763 ألفا و212 حالة، شفي منها 240 مليوناً و 349 ألفا و 468 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 287 ألفاً و 660 حالة وفاة حول العالم.



