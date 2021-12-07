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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

إيمان الحصري: أجريت 7 عمليات في 5 أشهر ومضيت على إقرار وفاتي.. الأسرار الكاملة لاختفاء مذيعة DMC

إيمان الحصري
إيمان الحصري

منذ حوالي ثلاثة أشهر، غابت الإعلامية إيمان الحصري، عن الشاشة بسبب وعكة صحية مفاجئة تعرضت لها، وكان اختفاؤها علامة استفهام لدى متابعيها وزملائها، خاصة مع عدم الإفصاح عن ظروف مرضها وسر ما تعانيه من أزمات صحية جعلتها تجري عمليات جراحية عديدة بشكل متتالي في وقت قصير.

وعكة صحية 

 ودخلت إيمان الحصري في نوبة غير مطمئنة بعد إجراء عملية جراحية دقيقة، لم يكن نصيبها النجاح، حتى اضطرت لإجراء عمليات جراحية أخرى لعلاج المضاعفات، وقال مصدر مقرب من أسرتها: "إنها تعاني من قصور في المخ وهو ما تسبب في نزيف حاد، واستدعت حالتها السفر إلى الخارج للعلاج".

خطأ طبي 

ودخلت إيمان الحصري في تلك الأزمة بسبب خطأ طبي، وغابت على أثرها ما يقرب من 5 أشهر، بينما أجرت 8 عمليات جراحية ما بين مصر وألمانيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" القصة الكاملة للأزمة الصحية التى تعرضت لها الإعلامية الكبيرة إيمان الحصري خلال السطور التالية.

تدهورت حالتها 

تدهورت الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري منذ شهور، ونشرت عائلتها خلال فترة مرضها على صفحتها الخاصة على "فيس بوك"، منشور خاص يطمئنوا الجمهور عن بداية تماثلها للشفاء بعد رحلة مرض طويلة، وقال أحد أفرادها عائلاتها: "بفضل دعوات الطيبية وملائكة الرحمة الذين جعل الله على أيديهم الشفاء".

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كما نشر أحد أفراد أسرتها  قبيل العملية الاخيرة في ألمانيا داعية لها فيه: "تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا.. نسأل الله باسمه الأعظم الذي دعى به أجاب وإذا استرحم به رحم وإذا سئل به أعطى أن يشفيها ويتم عليها نعمة الصحة والعافية".

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دعوى ضد الطبيب 

وأكدت مصادر مقربة من الحصري أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي تسبب لها في كل هذه المضاعفات بسبب الخطأ الطبي.

أول تعليق من الحصري

وكانت الحصري لم تعلق إطلاقا خلال أزمتها الصحية، ولكنها بعد تحسن حالتها بفترة، كتبت منشورا على حسابها على فيسبوك، وقالت إيمان الحصري :" أول مرة أكون قادرة اكتب على فيس بوك من شهور .. والله مش  عارفة أقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة  من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه  مكنتش هبقى موجودة دلوقتي.. ناس كتير اوي  نفسي اكلمها واقولها شكرًا".

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وأضافت إيمان الحصري :" شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة ولت ودائما كانت ومازالت بتهون عليه.. إن شاءالله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة دعواتكم".

مضاعفات خطيرة

وفي وقت مرضها،  تفصح إيمان الحصري عن سبب مرضها، لكنها غابت بشكل مفاجئ وقيل أنها كانت تجري عملية جراحية فتعرضت لمضاعفات خطيرة وأجرت بعدها حوالي 7 عمليات.

ولم تصفح أيضا أسرتها عن تفاصيل مرضها، لكنها ناشدت جمهورها والجميع عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلين :"تناشد الأسرة محبي إيمان، بالدعاء لها في هذه الأيام المباركة، كي يتم شفاؤها على خير في القريب العاجل".

استكمال رحلة العلاج

وكشفت الإعلامية إيمان الحصري، بعد تعافيها تماما، مع إسعاد يونس في برنامجها، تفاصيل رحلة مرضها وسفرها إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج، قائلة: الأطباء نصحوني باستكمال رحلة العلاج في الخارج، وكان وضعي الصحي معقد جدا.

وأكملت إيمان الحصري: التقارير الطبية الخاصة بي أُرسلت للأطباء في الخارج؛ للتعرف على الحالة قبل سفري، وكان الرد أنه سيكون هناك حل للأزمة الطبية التي مررت بها، وقررت السفر إلى ألمانيا.

ولفتت إيمان الحصري: جاتلي فيديوهات لـ ناس عملت لي عمرة، وكانوا بيدعولي بشكل كبير، وأثناء رحلة سفري إلى ألمانيا، كان لدي أمل إني أكون كويسة، وتتحسن حالتي الصحية.

نجاح عملية ألمانيا 

وكشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا، من أجل تحسن حالتها الصحية، بعد تعرضها لـ خطأ طبي أثناء إجراء عملية، قائلة: تم تحديد موعد العملية في ألمانيا، كما تم التحضير للعملية لمدة أسبوعين قبل إجراءها.

وتابعت إيمان الحصري: مضيت على إقرار إن العملية قد تؤدي للوفاة، خاصة وأنني أجريت عددا كبيرا من العمليات الخاطئة، والعلمية لم تكن اختيارية، وكان من الضروري إجراؤها؛ كي أعود للحياة الطبيعية، ودخلت عملت العملية، واستمرت 7 ساعات، وبعدها بدأت لأشعر بالتحسن، وأبلغوني أن العملية نجحت بنسبة 100%.

ايمان الحصري الإعلامية إيمان الحصري الخطأ الطبي عملية جراحية وعكة صحية

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