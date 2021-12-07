أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:



سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6372 جنيه، والبيع 17.7736 جنيه.



وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 20.7261 جنيه، والبيع 20.9169 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2503 جنيه، والبيع 12.3616 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3716 جنيه، والبيع 2.3903 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.7181 جنيه، والبيع 1.7351 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.7186 جنيه، والبيع 1.7326 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8898 جنيه، والبيع 17.0328 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7591 جنيه، والبيع 13.8788 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.0106 جنيه، والبيع 11.1345 جنيه.