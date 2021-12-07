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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتعاملات 4 ملايين جنيه .. سقوط شخص اشترك مع آخرين خارج البلاد فى تجارة العملة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس - ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية كونه وسيط بين إحدى الشركات بالخارج والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية ، وبين نجله المتواجد حالياً بإحدى الدول الأوروبية ، والذى يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه.

حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك ، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً الفحص المستندى بلغت حوالي (3,940,000 مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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شخص اشترك مع اخرين خارج البلاد فى تجارة العملة وزارة الداخلية النقد الأجنبي الأموال العامة جرائم الإتجار

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