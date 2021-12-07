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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان يمنح ولي العهد السعودي الوسام المدني من الدرجة الأولى

سلطان عمان وولي عهد
سلطان عمان وولي عهد السعودية

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها بأن السلطان العُمان هيثم بن طارق منح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى .

وعقد هيثم بن طارق سلطان عمان، و الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر العلم العامر.

وجدد بن طارق ترحيبه في مستهلّ الجلسة بضيفه الأمير محمد بن سلمان، متمنّيا له ولوفده الرسمي المرافق طِيبَ الإقامة؛ من جانبه عبّر بن سلمان عن خالص شكره وتقديره لسلطان عمان على حفاوة الاستقبال، وفق صحيفة الشبيبة.

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وكان قد أفاد تليفزيون سلطنة عمان بأنه أُجريت للأمير محمد بن سلمان آل سعود، وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ظهر اليوم، الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمية بمناسبة زيارته إلى سلطنة عُمان.

وقال التليفزيون العُماني إنه “لدى وصول السيارة المقلّة  للضيف إلى ساحة قصر العلم العامر، كان  السُّلطان هيثم بن طارق  في استقباله، حيث اصطحب الأمير الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي  السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية”.

السعودية محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سلطان عمان وسام عمان

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