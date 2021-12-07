بدء مؤتمر إعلان القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ..صور

بدأت منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

حضرت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وقائع المؤتمر الذي بدء بفيلم تسجيلي عن القاهرة.

تعقد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة الايسيسكو مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر الثلاثاء 7 ديسمبر بالمسرح الصغير بدار الاوبرا للاعلان عن تفاصيل اطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الاسلامي لعام 2022



يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .