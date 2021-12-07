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رياضة

مدرب منتخب لبنان: أفشة يستحق اللعب في أكبر أندية أوروبا.. وأتمنى تواجد مصر والجزائر في نهائي كأس العرب| حوار

إيفان هاشيك المدير
إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان

رغم الخسارة في أول مباراتين في كأس العرب، إلا أن منتخب لبنان نال احترام الجماهير العربية بمستواه المفاجئ، حيث قدم عرضا مميزا أمام مصر، لكنه خسر في النهاية بهدف من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة.

كما أحرج منتخب لبنان نظيره الجزائري استطاع أن يوقف الطوفان الهجومي لمحاربي الصحراء، حتى الدقيقة 69، لولا ضربة الجزاء التي حصل عليها منتخب الجزائر وحولها ياسين براهيمي إلى هدف، ثم أضاف الطيب المزياني الهدف الثاني في الدقيقة 90، بعدما فتح المنتخب اللبناني خطوطه الدفاعية في محاولة لإدراك التعادل.

منتخب لبنان يخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات، أمام السوداني، حيث يأمل في تحقيق فوز شرفي، بعدما فقد رسميا فرصة التأهل.

وداع منتخب لبنان لبطولة كأس العرب لم يكن مفاجأة في ظل تواجد مصر والجزائر في نفس المجموعة، بل كانت المفاجأة هي أداءه المميز وإحراجه لعملاقي إفريقيا.

التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان يتحدث لـ “ صدى البلد” عن سر الأداء المميز لـ رجال الأرز في كأس العرب، والمنافسة بين مصر والجزائر، وتقييمه لـ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، والعديد من الأمور عن البطولة التي تحتضنها قطر حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

 

إليكم نص الحوار:

 

في البداية.. ما سر الأداء المميز لمنتخب لبنان في كأس العرب؟

بطولة كأس العرب تضم العديد من المنتخبات القوية، لكننا لعبنا بدون عدد من العناصر المهمة، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا.

 لعبت ضد مصر والجزائر .. من هو الفريق الأقوى من وجهة نظرك؟

منتخب مصر قوي للغاية والجميع يعرف إنجازاته، إنه يلعب كرة هجومية ويضم العديد من العناصر المميزة، أيضا منتخب الجزائر يجيد لعب الهجمات المرتدة.

من اللاعب الذي لفت انتباهك في منتخب مصر؟

لم أرى لاعبا مثل أفشة، هو لاعب يمتلك إمكانيات رائعة تؤهله للعب في أكبر أندية أوروبا، إنه يعرف   كيف يتحكم في رتم المباراة، يوجد أكثر من لاعب جيد أيضا في منتخب مصر بجانب أفشة مثل محمد شريف، وأيضا قائد المنتخب المصري “ عمرو السولية”.

بالنسبة لـ منتخب الجزائر لا يمكن نذكر اسم واحد، لأن جميع لاعبيه مميزين.

محمد مجدي أفشة

 

ما تقييمك لـ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر؟

كيروش أحد أفضل المدربين في العالم بلا شك، وتدريبه لـ منتخب مصر إضافة للكرة العربية، هو يؤدي عملا جيدا مع الفراعنة، واستطاع أن يقدم لنا العديد من المواهب التي يكن يعرفها أحد.

 

 ما رأيك أيضا في مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر؟

بوقرة مدرب جيد أيضا ويلعب كرة منظمة، ويقدم مستويات جيدة في بطولة كأس العرب.

 

من وجهة نظرك.. من المرشح الأقوي للتتويج بكأس العرب؟

بالنسبة لي مصر والجزائر الأقوى في البطولة لأنهما يمتلكان عناصر على أعلى مستوى واللاعب البديل في نفس مستوى الأساسي، أتمنى أن أرى المنتخبين في المباراة النهائية، لكن لا استطيع تحديد الفائز باللقب.

مصر-الجزائر

 

 

 

كأس العرب منتخب لبنان مصر أفشة الجزائر

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