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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال القمة.. بايدن يبدي رغبته في لقاء بوتين وجها لوجه

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يكون اللقاء المقبل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، حسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".

وانطلقت منذ قليل، القمة الافتراضية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وذلك في اتصال مرئي جري عبر خط مغلق تم إطلاقه بين موسكو وواشنطن.

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وسبق أن ذكر الكرملين أن القمة الروسية الأمريكية اليوم لن تبث بشكل مباشر، ومن المقرر أن يجري عرض اللقطات الأولى للقاء فقط، وعقب ذلك سيكون اجتماع الزعيمين مغلقا.

وأشار الكرملين إلى أن التوترات حول أوكرانيا، وتقدم الناتو نحو حدود روسيا، ومبادرة الرئيس الروسي بشأن الضمانات الأمنية، ستكون من أبرز القضايا التي ستناقشها القمة، بالإضافة إلى "أزمة الحوار" بين البلدين والعلاقات الثنائية التي "لا تزال في حالة مؤسفة".

من جانبه، كشف البيت الأبيض، عن أجندة القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض، جين بساكي، إن القضايا المطروحة ستكون الأزمة الأوكرانية وقضايا الأمن السيبراني والعلاقات الثنائية.

وأضافت في بيان: "ستمثل هذه المباحثات فرصة للرئيس بايدن لتسليط الضوء على مخاوفنا تجاه النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وتجديد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. كما ستمثل فرصة لبحث جملة من قضايا العلاقات الأمريكية الروسية، بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السيبراني والقضايا الإقليمية".

وتابعت: "الإدارة الأمريكية الحالية لا تسعى للتصعيد في العلاقات مع روسيا، لكنها ترنو لجعلها أكثر استقرارا".

وأشارت إلى أنه: "أرى أنه بعد أن تولى الرئيس بايدن منصبه، لم تكن مهمتنا التصعيد فيالعلاقات، بل جعلها أكثر استقرارا... هذا بالطبع، يعني أنه يمكننا التعبير عن مخاوفنا وخاصة تجاه قضايا بينها الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا"، مضيفة أن: "يعتزم بايدن  مناقشة القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي مع بوتين".

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