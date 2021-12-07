كريم صبري: نلجأ لعملية التكميم للتخلص من جزء من المعدة

عرض ببرنامج "البيه والهانم"، من تقديم الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرا مصورا عن جراحات السمنة والتي يجريها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر.

قال الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والسكر، إن المواطنين الذين يعانون من زيادة فى الوزن و كبر فى السن، من الممكن أن يقوموا بعمل عملية تكميم المعدة، موضحًا أن تكميم المعدة يقصد بها التخلص من جزء من المعدة، لافتا إلى أن الأوزان المفرطة تحتاج لمستوى عال من التخدير.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي ببرنامج "البيه والهانم" المذاع على فضائية "صدى البلد"، يتم استخدام التقنيات الحديثة في إجراء عمليات تكميم المعدة.

وأوضح كريم صبرى، أن السمنة تسبب كثيرا من المشاكل في الحركة وتدهن الكبد بجانب مشاكل في الكوليسترول والكثير من المشاكل الصحية المتعلقة بزيادة الوزن.

وتابع كريم صبرى، أن تكميم المعدة عملية بسيطة تجرى خلال نصف ساعة من خلال المنظار، ومن الممكن العودة للنشاط الطبيعي بعد وقت قصير من إجراء العملية.

وأكد الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن السن المناسب لإجراء جراحات السمنة بشكل عام يبدأ بعد 11 عامًا، لافتًا إلى أن التكميم من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص.