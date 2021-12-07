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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يارا زغلول: شركة هيرا كاريزما تقدم كورسات لمشكلات الشعر

الدكتورة يارا زغلول
الدكتورة يارا زغلول

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل والمستشار الطبي لـ "هيرا كاريزما"، إن الأمهات تعانى مع الأطفال حديثى الولادة، بسبب مشكلات الشعر.


وأضاف "صبري"، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي أن شركة هيرا كاريزما، قامت بعمل كورسات لمشكلات الشعر، وخصصت لكل مشكلة لون، فـ الأحمر خاص بـ القمل والحشرات، والأخضر لـ الشعر الكيرلي، والبنى لـ الشعر الجاف، والأزرق للتساقط، والأصفر لـ بروتين الشعر.


وأوضحت أنها تنصح الأمهات بعدم الاقتراب من شعر الطفل منذ الولادة وحتى وصول عمر لـ عام، أنه لا يجب على الأمهات استخدام أي منتجات للعناية بالشعر للأطفال،حتى لا يحدث زيادة في إفرازات المادة الدهنية للشعر، وينتج عن ذلك قشرة فى الشعر.

ولفتت إلى أن الأمهات عليهن استخدام شامبو خالي من السلفات لشعر الأطفال، ومن عمر عام من الممكن استخدام السيروم والكريمات بعد سن السنة .

 

وأشارت يارا زغلول، إلى أن "هيرا كاريزما " عبارة عن خمسة كورسات مختلفة للأطفال، وكلا منهما له استخدام مختلف مفيد للطفل .

 

وتابعت أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، أنه يجب تأسيس فروة شعر الطفل بداية من سن 12 شهراً، حتى يكون الجلد تجدد وانتظمت المادة الدهنية التي تفرزها فروة الرأس.

 

ولفتت يارا زغلول إلى أن منتجات هيرا كاريزما للعناية بشعر الأطفال، من أفضل المنتجات التي تهتم بفروة الشعر، لأنه خالي من المواد الكيميائية.
 

يارا زغلول إخصائية جلدية هيرا كاريزما مشكلات الشعر الشعر الكرلى

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