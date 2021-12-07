روسيا تتوقع موافقة الصحة العالمية على لقاح سبوتنيك -V بالنصف الأول من 2022

توقع مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريتشيفسكي، أن يحصل اللقاح الروسي "سبوتنيك - V" على شهادة اعتراف من منظمة الصحة العالمية في النصف الأول من العام المقبل 2022.

وقال بيريتشيفسكي - في تصريح اليوم الثلاثاء - " إن الاعتراف باللقاح الروسي من قبل المنظمة هو عمل روتيني ويتطلب الاهتمام والتفاعل"، معربا عن أمله أن يتم الإقرار باللقاح في مرحلة ما من قبل منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق أن روسيا عليها أن تحصل بأسرع ما يمكن على شهادة من منظمة الصحة العالمية من أجل نشر لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع في العالم.