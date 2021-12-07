تهديد بعقوبات اقتصادية.. البيت الأبيض يكشف تفاصيل لقاء بايدن وبوتين

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل القمة التي عقدت بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن بايدن أعرب لنظيره الروسي عن قلقه العميق إزاء التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وأكد بايدن لبوتين دعمه لسيادة أوكرانيا، مطالبا بخفض التصعيد والعودة للدبلوماسية.

ولفت إلى أن واشنطن وحلفائها قد يفرضون عقوبات اقتصادية ضد موسكو في حال استمرار التصعيد العسكري.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الجانبين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية، والهجمات الإلكترونية التي تطلب فدية.

واختتمت منذ قليل، قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو، والتي استغرقت ساعتين كاملتين.

وقال بايدن مبتسما في بداية القمة الثنائية عبر الفيديو: "سعيد أن أراك مرة أخرى.. لم نتمكن في المرة الأخيرة من الاجتماع في قمة مجموعة العشرين، آمل أن نلتقي وجها لوجه في المرة القادمة".