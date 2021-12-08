عاجل
مشاكل الجهاز الهضمي بعد العملية القيصرية.. أنواعها وعلاجها أخبار الفن: اشتغلت جرسونة وفي تنظيف الحمامات.. أجرأ تصريحات أمينة خليل مع أنس بوخش.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي بحضور يسرا ولبلبة|شاهد جيروم ريفير عن حكم الإعدام: العنف المفرط لابد أن يقابله عقوبة |فيديو ندوة عن القصيدة المغناة في القرن العشرين باتحاد كتاب مصر خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8-12-2021

الدولار
الدولار

شهد سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، استقرارا على أسعار أمس بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، حسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات. 

سعر الدولار اليوم في البنوك 

وأظهر التقارير الصباحية وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك إلى مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المحلية.

الذهب يتراجع جنيهًا واحدًا بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنوك بختام التعاملات اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي  

وبينت أحدث المؤشرات ارتفاع صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بختام تعاملات الأمس بالبنك الأهلي المصري إلى 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

في بداية التعاملات الصباحية اليوم جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي  

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي وصول العملة الأمريكية داخل أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم استقر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الدولار دولار سعر الدولار الدولار اليوم الدولار الأمريكى البنك الاهلي

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. مواجهات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

بسملة محمد: كنت عاملة زي الملاك في الطائرة فيديو

بعد حسم الفراعنة التأهل لدور 8.. مصر تحصد مليون دولار في كأس العرب

بعد قرار صلاتها في المساجد.. كيف تكون صلاة الجنازة للنساء؟

فاروق جعفر: كيروش مدرب كبير.. والسولية «الأسطى» الجديد

خدمات تهمك | حماية المستهلك يحذر من أجهزة طبية مجهولة المصدر.. 8 مهام لمجلس مراقبة عمليات الدم .. حالة الطقس ومواعيد الصلاة وأسعار العملات والذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ