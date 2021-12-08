أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8-12-2021

شهد سعر صرف الدولار داخل البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، استقرارا على أسعار أمس بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستويات 15.65 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، حسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وأظهر التقارير الصباحية وصول سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك إلى مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وبينت أحدث المؤشرات ارتفاع صرف الدولار الأمريكي على شاشات التداول اللحظية بختام تعاملات الأمس بالبنك الأهلي المصري إلى 15.64جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية اليوم جاء سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند مستويات 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك التجاري الدولي وصول العملة الأمريكية داخل أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي الدولي

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم استقر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.