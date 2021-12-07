تكنولوجيا الترجمة .. ندوة بألسن عين شمس بالتعاون مع الأمم المتحدة ..السبت

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس الجزء الثاني من الندوة العلمية بعنوان "تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية"،يوم السبت الموافق ١١ ديسمبر في تمام السابعة مساءً، 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق Ms Teams ، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية.
وذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكليةد وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ، ويحاضر بها أ.فتحي محمد عبد الرؤوف المترجم والمراجع بالأمم المتحدة.
و أشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشار الى أن محاور الندوة في جزئها الثاني تشمل أدوات الترجمة الالية في الحاضر والمستقبل، برامج مراقبة جودة الترجمة وبرامج الفهرسة والبحث، إضافة إلى أدوات تحليل اللغة والترجمة واستخدامها في الاستدلال الجنائي .
وللمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/snBZK275td