تكنولوجيا الترجمة .. ندوة بألسن عين شمس بالتعاون مع الأمم المتحدة ..السبت

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس الجزء الثاني من الندوة العلمية بعنوان "تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية"،يوم السبت الموافق ١١ ديسمبر في تمام السابعة مساءً، 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق Ms Teams ، صرح بذلك أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية.

وذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكليةد وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ، ويحاضر بها أ.فتحي محمد عبد الرؤوف المترجم والمراجع بالأمم المتحدة.

و أشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، واشار الى أن محاور الندوة في جزئها الثاني تشمل أدوات الترجمة الالية في الحاضر والمستقبل، برامج مراقبة جودة الترجمة وبرامج الفهرسة والبحث، إضافة إلى أدوات تحليل اللغة والترجمة واستخدامها في الاستدلال الجنائي .

وللمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/snBZK275td