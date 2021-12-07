عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المشروعات الجارية بمركز باريس

نائب محافظ الوادي
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المشروعات الجارية بمركز باريس

قامت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز باريس يرافقها عادل مراد رئيس المركز لمتابعة المشروعات الجارية و الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث استهلت الجولة، بالاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس قرى جدة ودرب الأربعين ١ و٢، و وجهت برفع كفاءة معامل العلوم وتخصيص فترات تقوية للطلاب خلال اليوم الدراسي لرفع مستوى تحصيلهم وتنظيم رحلات للطلاب لزيارة معالم مدينة الخارجة.

علاج 3080 حالة.. قافلة جامعة طنطا الطبية تنهى عملها بالوادي الجديد

الهلال الأحمر بالوادي الجديد يدشن حملة للتوعية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

دورة تدريبية بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد عن "إنشاء المناحل وإدارتها"

ندوه توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد

الزملوط يلتقي رئيس هيئة الأوقاف لبحث الفرص الاستثمارية في الوادي الجديد

وسط إجراءات احترازية.. انطلاق امتحانات الدراسات العليا بـ"طب بيطري" الوادي الجديد

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في مدارس الوادي الجديد

كما وجهت بسرعة توفير طبيب بالوحدة الصحية بقرية درب الأربعين ٢ وإعداد تقرير عن تواجد الأطباء بكافة الوحدات الصحية بالمركز، وذلك خلال متابعتها للعمل داخل الوحدة الصحية.

وتابعت معدلات الإنجاز بمشروعي إنشاء وحدة إطفاء باريس والوحدة الإجتماعية بقرية بغداد، مؤكدةََ على سرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد إستعداداََ لإفتتاحهما. 

من ناحية أخري، تفقدت نائب المحافظ مشروع إستثمار زراعي على مساحة ٢٠٠ فدان، والذي يضم مزرعة نخيل وإنتاج سمكي وصوب زراعية لإنتاج الخضروات ، موجهةََ بطرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

263287185_274363001390268_4447627681613744196_n - Copy
263287185_274363001390268_4447627681613744196_n - Copy
264006666_274363031390265_8687420830657717409_n
264006666_274363031390265_8687420830657717409_n
265013929_274363144723587_7890868163815905751_n
265013929_274363144723587_7890868163815905751_n
265119207_274363074723594_4887105583895475315_n
265119207_274363074723594_4887105583895475315_n
265206657_274363198056915_4251191647741862965_n
265206657_274363198056915_4251191647741862965_n
الوادى الجديد الخضروات العملية التعليمية محافظ الوادي الجديد الوحدات الصحية المشروعات الجارية الوحده الصحيه مركز باريس مدارس قرى جدة رفع كفاءة معامل العلوم قرية بغداد

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يشارك بمعرض سيال الشرق الأوسط بدولة الإمارات العربية

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة في مدارس الوادي الجديد

أمواج الرمال والغرود.. ثروات مهدرة وسط الصحراء ومقصد لسياحة السفاري| شاهد

بـ294 مليون جنيه.. تنفيذ المرحلة الأولى من ازدواج طريق "الخارجة - أسيوط"

علاج 3080 حالة.. قافلة جامعة طنطا الطبية تنهى عملها بالوادي الجديد

الهلال الأحمر بالوادي الجديد يدشن حملة للتوعية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال

دورة تدريبية بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد عن "إنشاء المناحل وإدارتها"

ندوه توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل هدفًا لـ ليفربول في شباك ميلان بدوري أبطال أوروبا

استشاري مناعة: أغلب حالات الإصابة في جنوب أفريقيا نتيجة المتحور الجديد..فيديو

تصريحات صادمة..الصحة العالمية تكشف الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا

هل تصنع إيران قنبلة نووية؟.. مدير المخابرات الأمريكية يوضح

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ