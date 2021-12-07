نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المشروعات الجارية بمركز باريس

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقدية بمركز باريس يرافقها عادل مراد رئيس المركز لمتابعة المشروعات الجارية و الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث استهلت الجولة، بالاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس قرى جدة ودرب الأربعين ١ و٢، و وجهت برفع كفاءة معامل العلوم وتخصيص فترات تقوية للطلاب خلال اليوم الدراسي لرفع مستوى تحصيلهم وتنظيم رحلات للطلاب لزيارة معالم مدينة الخارجة.

كما وجهت بسرعة توفير طبيب بالوحدة الصحية بقرية درب الأربعين ٢ وإعداد تقرير عن تواجد الأطباء بكافة الوحدات الصحية بالمركز، وذلك خلال متابعتها للعمل داخل الوحدة الصحية.

وتابعت معدلات الإنجاز بمشروعي إنشاء وحدة إطفاء باريس والوحدة الإجتماعية بقرية بغداد، مؤكدةََ على سرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية في الموعد المحدد إستعداداََ لإفتتاحهما.

من ناحية أخري، تفقدت نائب المحافظ مشروع إستثمار زراعي على مساحة ٢٠٠ فدان، والذي يضم مزرعة نخيل وإنتاج سمكي وصوب زراعية لإنتاج الخضروات ، موجهةََ بطرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

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