سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالة فرعونية

سهر الصايغ تخطف الأنظار من أخر جلسة تصوير خاضتها

شاركت الفنانة، سهر الصايغ، جمهورها صورة من أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت سهر الصايغ بإطلالة فرعونية، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بالإعجابات والتعليقات.

وجسدت سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا “بيت العز”.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬