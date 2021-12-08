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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متصفح فايرفوكس يعلن إتاحة أفضل ميزة حماية من الاختراق لمستخدميه

متصفح فايرفوكس يعلن
متصفح فايرفوكس يعلن عن إتاحة أفضل ميزة حماية

أعلن متصفح Firefox فايرفوكس عن إتاحة ميزة أمان جديدة لمستخدميه آخر تحديث له Firefox 95 ، حيث تعمل الميزة على الحد من الضرر الذي يمكن أن تسببه الأخطاء والثغرات الأمنية في التعليمات البرمجية والتى يمكنها اختراق المستخدمين.

وبحسب موقع The Verge فإن ميزة RLBox sandboxing للأمان هي ميزة تم تطويرها بمساعدة باحثين في جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة تكساس، وتم إصدارها العام الماضى كنموذج أولى ، ولكن أتاحتها في الوقت الحالي لكل إصدارات أجهزة اللاب توب والكمبيوتر لجميع مستخدمى فاير فوكس. 

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وتعتبر ميزة RLBox sandboxing هي تقنية وضع حماية ، مما يعني أنها قادرة بشكل فعال على عزل البرمجيات بحيث لا يمكن لأي ثغرات أمنية قد تحتويها أن تضر بالنظام ككل، كما أنها  طريقة أمان مستخدمة على نطاق واسع.

وتقوم ميزة RLBox  بالسماح للمتصفحات بتشغيل محتوى الويب في عمليات وضع الحماية لمحاولة منع المواقع الضارة أو البرمجيات العشوائية من اختراق المتصفح بشكل عام.  

وفقا لمتصفح فاير فوكس فإن الميزة تعني أنه إذا تم اكتشاف أخطاء أو نقاط ضعف في أحد هذه المكونات الفرعية للبرمجيات ، فلن يحتاج فريق متصفح فايرفوكس إلى التدافع لمنعهم من اختراق المتصفح بأكمله، كما أكد فاير فوكس أنه حتى ثغرة الأكثر خطورة والمعروفة ب "  يوم الصفر" لا ينبغي أن تشكل تهديدًا لمتصفح فايرفوكس. 
 

متصفح فايرفوكس أفضل ميزة حماية الإختراق تحديث Firefox 95 ثغرات أمنية

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