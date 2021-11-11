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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة مذهلة في متصفح فايرفوكس.. استخدامها بهذه الخطوات

متصفح فايرفوكس
متصفح فايرفوكس

حصلت علامات التبويب بـ متصفح فايرفوكس Firefox، على إعادة تصميم جديدة خلال العام الجاري، وقامت شركة موزيلا Mozilla، بإنشاء علامة تبويب متحركة لتشجيع الأشخاص على تحريك العلامات  وإعادة ترتيبها وسحبها إلى نافذة جديدة لتناسب احتياجات المستخدم.

وبحسب ما ذكره موقع "thetimeshub"، اكتشف مايك كوكيتز Mike Koketz، الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، أن متصفح "فايرفوكس" الشهير، يرسل الكثير من بيانات الاستخدام إلى شركة المالكة لخدمة موزيلا Mozilla.

 

 

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وقد قام الخبير الأمني بتحليل سلوك نقل البيانات لإصدار فايرفوكس على سطح المكتب، موضحا مصنفا أن المتصفح  يقوم بجمع وإرسال البيانات دون موافقة المستخدم.

ويحث "كوكيتز" مستخدمي متصفح فايرفوكس، للمحافظة على خصوصيتهم باستخدام الخطوات التالية، لإلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى موزيلا:

أولا: افتح متصفح فايرفوكس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثانيا: انقر على الخطوط الأفقية أعلى يسار متصفح فايرفوكس، ثم اضغط على خيار الإعدادات Settings من القائمة المنسدلة.

ثالثا: من الصفحة الجديدة انقر على خيار الخصوصية والأمان Privacy & Security من الخيارات الجانبية على يمين الصفحة.

رابعا: قم بإلغاء تمكين الزر بجوار خيار إرسال بيانات القياس عن بعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى موزيلا Firefox data collection and use.

وكما ينصح الخبير الأمني المستخدمين باختيار الإعداد blank page بمتصفح فايرفوكس، ضمن خيار الإعدادات Settings بالمتصفح، ثم النقر على خيار Start page، ثم اضغط على New windows and tabs، ثم New tabs، وإزالة جميع علامات التحديد ضمن خيار Firefox Home Content.

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