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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ختام فعاليات المسرح المتنقل بقرية سرابيوم بالإسماعيلية

صدى البلد

اختتمت فعاليات المسرح المتنقل الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بمركز شباب قرية سرابيوم.

بدأت الفعاليات بتفقد رئيس الإقليم لمعرض منتجات الورش الفنية والمشغولات اليدوية والمقامة علي هامش المسرح المتنقل برفقته مدير الفرع، ومنها ورشة الخرز تدريب الفنانة هبه محمد، ورشة تصنيع الجلود تدريب الفنانة مروة سيف، ورشة عمل الخيش تدريب الفنانة مريم شكرى.

أناشيد دينية

وتلا ذلك أمسية شعرية للشاعر بهاء اللبودى قدم ومجموعة من القصائد عن الأم وعن مصر، كما أقيمت محاضرة بعنوان الفرق بين "القصة والرواية" ألقتها د. هبة رجب وقالت الرواية عبارة عن نص أدبي طويل وقصة مكوّنة من سلسلة من الأحداث التي تنقسم إلى عدّة فصول قد تكون مرقّمة، وتحتوي على عدد غير محدّد من الشخصيات الرئيسية وأخرى ثانوية مرتبطة بالرئيسية تظهر وتختفي بين الحين والآخر.

ويُطلق على كاتب الرواية اسم "روائيّ"، فهو يستغرق سنوات عدة لإتمام كتابة روايته، ويضيف إليها الشخصيات التي يريدها، بالنسبة للقصة يمكن تعريف القصة بأنّها نص أدبي قصير تدور أحداثها حول حدث رئيسي واحد يسرده عدد قليل من الشخصيات، ويستطيع القارئ أن يتذكر كافة شخصيات القصة مقارنة بالرواية، ومع ذلك فإنها تحتاج إلى الكثير من الجهد كي يتم إنجازها في فترة قصيرة، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني، قدمت خلاله مجموعة من أغانى والتواشيح والاناشيد الدينية منها يا حبيبي يا محمد، يارسول الله شافعه.

المسرح المتنقل الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة مركز شباب قرية سرابيوم الاسماعيلية

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