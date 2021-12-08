عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صافي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي يقفز 46% في أكتوبر

صافي واردات إسبانيا
صافي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي يقفز 46% على أساس سنوي

ذكرت ذراع مستقلة لوزارة الطاقة والبيئة في إسبانيا، تراقب إمدادات الطاقة، أن صافي واردات البلاد من الغاز الطبيعي ارتفع 46% على أساس سنوي إلى 38.26 غيغاوات/ساعة.

وبحسب وكالة أنباء “سي أن بي سي عربية”،  قالت مؤسسة كوريس إن إسبانيا استوردت إجمالا 40.4 غيغاوات ساعة من الغاز الطبيعي في أكتوبر ، بزيادة 40.6% عن نفس الشهر من العام الماضي، غير أنها أعادت تصدير كميات أقل بنسبة 16.4% خلال الشهر.

رشاد عبده: الاقتصاد المصري سيصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي خلال 2022

اقتصاد الإمارات| إطلاق خدمة نقل المسافرين من وإلى مطار رأس الخيمة الدولي

وأضافت أن شحنات الغاز الطبيعي المسال بلغت 64% من إجمالي الواردات، بينما وصلت باقي الواردات عبر خطوط الأنابيب، ارتفاعا من 46% قبل عام.

يذكر أن أسبانيا استوردت في أكتوبر 13.97 غيغاوات ساعة من الجزائر، وذلك بشكل أساسي عبر خط الأنابيب البحري الذي يربط بين البلدين.

ووصل حوالي 2.42 غيغاوات ساعة من الغاز من الجزائر على متن سفن، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه قبل عام.

وقد تكون الإمدادات من الجزائر معرضة للخطر بعد أن قررت الجزائر في نوفمبر إغلاق خط أنابيب يغذي إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر المغرب.

الغاز الطبيعى الغاز الإقتصاد المصرى وزارة الطاقة الطاقة والبيئة الغاز الطبيعي المسال

ترشيحاتنا

أمطار تصل للقاهرة ورياح ترتقي للعاصفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة

عضو بـ البرلمان الأوروبي: تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان بـ مصر|فيديو

مازدا 2 هايبرد 2022 .. أول سيارة هجينة بالكامل بالتعاون مع تويوتا

لأول مرة على القنوات المصرية.. إذاعة الفيلم الوثائقي "عالم نجيب محفوظ" |فيديو

تؤدي للوفاة.. رئيس حماية المستهلك: لا يجوز شراء أي أدوية من خلال الإعلانات

ضبط موظف مكّن مواطناً من الاستيلاء على أرض أملاك دولة بقيمة 8 ملايين جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسب سوء الأحوال الجوية..تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

أول قرار من كيروش عقب تعادل منتخب مصر أمام الجزائر بكأس العرب

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر: عاوزكم ترجعوا بـ كأس العرب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ