هالة صدقي تنشر فيديو من مهرجان جدة.. شاهد

نشرت الفنانة هالة صدقي فيديو جديدًا من مهرجان جدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هالة صدقي مُرتدية فستاناً باللونين الأبيض والأسود، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، أثناء ركوبها للسيارة.

وعلقت هالة صدقي علي الفيديو، كاتبة: “أول يوم من أيام مهرجان جدة”.

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى مقطع فيديو للفنانة هالة صدقى أثناء حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر الذى يقام حاليا فى السعودية.

وقالت هالة صدقى خلال الفيديو إنها أول مرة تزور السعودية وتتمنى ان يحقق المهرجان فى أولى دوراته نجاحًا كبيرًا.

أسماء المشاركين في لجان تحكيم المهرجان:



وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ،عن أسماء المشاركين في لجان تحكيم دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6-15 ديسمبر الحالي.

وتتولى لجان التحكيم اختيار الأعمال الفائزة في مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة السينما التفاعلية، والتي ستتنافس على جوائز اليُسر.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة الكاتب والمخرج الإيطالي الحاصل على جوائز جيوسبي تورناتوري، والذي يعتبر من أهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين، بسيرة فنية تزيد عن ثلاثين عاماً قدّم خلالها الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً عالمياً، وعلى رأسها فيلمه الفائز بجائزة الأوسكار ”سينما براديسو“ (1988).

وتعاون جيوسبي مع الملحن والمايسترو الراحل إنيو موريكوني في 13 من أفلامه، ويقدّم هذا العام فيلماً وثائقياً عن الموسيقار يعرضه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن برنامج ”روائع العالم“.

وتضم اللجنة في عضويتها غالبية نسائية - من تونس الممثلة هند صبري (الفيل الأزرق، صمت القصور، جنينة الأسماك)، والمخرجة والكاتبة والممثلة والمنتجة الفلسطينية الأمريكية شيرين دعيبس (أمريكا، مي في الصيف)، والمخرجة والكاتبة والمونتيرة الألمانية دانيلا ميشيل (إيسزيت، حين تلتقي الجبال بظلالها)، ومن السعودية المخرج الحاصل على جوائز عبد العزيز الشلاحي (المسافة صفر، حد الطار).

وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة جيوسبي تورناتوري: ”إنه لشرف خاص وفريد أن أترأس لجنة التحكيم في الدورة الافتتاحية لأي مهرجان، ناهيك عن كونه أول مهرجان سينمائي دولي في منطقة تشهد على حراك سينمائي رائع، وموجة من المواهب والتجديد، تضم المسابقة أفلاماً قوية جداً، وهي بحق تقدّم أفضل الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، ولا شك أن المهمة ستكون صعبة والمسئولية كبيرة".