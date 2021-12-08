عضو بـ البرلمان الأوروبي: تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان بـ مصر|فيديو

قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن هناك تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان في مصر .

وأضاف تيري مارياني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "المسكن الجيد وتوفير وسائل مواصلات وحياة كريمة من حقوق الإنسان".

وأكمل تيري مارياني: "فيما يتعلق بحقوق الإنسان السياسية أعتقد أن البرلمان المصري به نسبة كبيرة من تمثيل المرأة وهو ما يقترب من نسبة التمثيل المتواجدة في برلمان فرنسا ".

ولفت تيري مارياني: "يتم التحدث بحرية في الصحافة المصرية عن كل شيء، وفي فترة الإخوان لم نر هذا المستوى من الحرية في التعبير “، مضيفا:” سياسة مصر تغيرت في السنوات الأخيرة ومصر على الطريق الصحيح في ملف حقوق الإنسان".