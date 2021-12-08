تنافس كروي شديد.. مصطفى الفقي: الشعب الجزائري شديد الطيبة والارتباط بالمصريين

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، تعليقا على مباراة منتخب مصر والجزائر في بطولة كأس العرب، قائلا: علاقة مصر والجزائر الكروية بها تنافس وتوتر شديد منذ سنوات طويلة.

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الشعب الجزائري شديد الطيبة والارتباط بالشعب المصري".

وتابع مصطفى الفقي:" الجزائر ساعدت مصر كثيرا على المستوى السياسي خاصة في حرب أكتوبر المجيدة ".

وأكمل مصطفى الفقي:"بومدين أرسل شيك على بياض لـ جمال عبد الناصر كي يدفع ثمن السلاح الروسي"، مضيفا:" يجب ان تستمر العلاقات الطيبة بين مصر والجزائر لأننا أشقاء ".

