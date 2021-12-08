عميد زراعة أسيوط السابق: الرئيس صاحب فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية

قال الدكتور محمد حمام، عميد كلية الزراعة السابق بجامعة أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، خاصة مع عدم قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب كل خريجي الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة بدأت تستوعب الطلاب منذ عامين، وأصبحت فاعلة في التعليم العالي في مصر.

وأضاف "حمام"، حلال حواره ببرنامج "صناعة مصرية"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجامعات الخاصة بدأت في مصر بداية من إنشاء جامعة السادس من أكتوبر، وبعد ذلك انتشرت الكثير من الجامعات الخاصة، وهذه الجامعات أنشئت من قبل بعض رجال الأعمال بعيدًا عن الحكومة.

وأشار إلى أن الجامعات الاهلية في مصر تقدر بـ4 جامعات وهمي: جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة، مشيرًا إلى أن أحد مميزات الجامعات الأهلية أنها أنشئت في أماكن جديدة بعيدة عن العمران.