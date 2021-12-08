لأول مرة على القنوات المصرية.. إذاعة الفيلم الوثائقي "عالم نجيب محفوظ" |فيديو

كشفت قناة “دي ام سي”، عن تفاصيل الفيلم الوثائقي “عالم نجيب محفوظ”، والذي ستتم إذاعته لأول مرة على القنوات المصرية يوم السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكان فيلم “عالم نجيب محفوظ” تم إنتاجه عام 1989، لكي تكون المرة الأولى التي يتابعها الشعب المصري.

وأعلنت دار الشروق عن إصدار 10 مجلدات جديدة تضم الأعمال الكاملة لأديب نوبل نجيب محفوظ بأغلفة وإخراج جديدين للفنان أحمد اللباد.

حقوق النشر الحصرية

ويأتي ذلك رغم إعلان دار ديوان للنشر عن حصولها على حقوق النشر الحصرية للأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، ورقيا، بعد توقيعها عقدًا مع أم كلثوم نجلة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، لمدة 15 عامًا.