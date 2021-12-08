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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: بوتين تحدث مع بايدن حول خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك

روسيا: بوتين تحدث
روسيا: بوتين تحدث مع بايدن حول قضية أوكرانيا

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أشار خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى خطوات أوكرانيا لنسف اتفاقات مينسك لتسوية النزاع في دونباس.

وقال أوشاكوف للصحفيين عقب قمة بوتين بايد  "تمت الإشارة بشكل مباشر إلى أن أوكرانيا تنسف اتفاقات مينسك"، مضيفا أن مناقشة القضية الأوكرانية استغرقت "وقتا طويلا جدا".

وتابع المسؤول الروسي "رئيسنا أطلع نظيره بالتفصيل على عدم تنفيذ كييف لاتفاقات مينسك"، الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة "رباعية نورماندي" التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف أن "كييف تعرقل التفاوض ضمن مجموعة الاتصال وتسعى لاستثناء دونباس من العملية التفاوضية".

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فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال محادثاتهما، التي جرت عبر الفيديو، الاستقرار الاستراتيجي والقضايا الإقليمية.

وأضاف بيان البيت الأبيض، عقب المحادثات التي جرت بين رئيسي الدولتين الثلاثاء، إن الرئيسين الروسي والأمريكي أوعزا بمواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن بشأن أوكرانيا.

وتابع البيان "أصدر كلا الرئيسين تعليمات لفريقيهما باستمرار العمل، وستقوم الولايات المتحدة بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".

وأكد بيان البيت الأبيض أن بايدن وبوتين ناقشا الاستقرار الاستراتيجي والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى العمل المشترك بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران.

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