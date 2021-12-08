هند صبري بالعباية وصبا مبارك بـ ميني جيب في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فى العرض الأول لـ فيلم صالون هدى

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي مساء أمس العرض العربي الأول للفيلم الفلسطيني “صالون هدى” للمخرج الكبير هاني أبو أسعد، بحضور عدد من نجوم السينما المصرية.

وتقدم الحضور المصري كل من يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، لبلبة، بالإضافة إلى هند صبري وصناع وأبطال الفيلم.

وظهرت الفنانة هند صبرى بإطلالة أنيقة مرتدية عباية ستان باللون الأصفر ،بينما ارتدت الفنانة صبا مبارك فستانا قصيرا.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

وانطلقت مراسم حفل الافتتاح مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.

وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.

يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.