هشام يكن: مصطفى فتحي وأحمد رفعت أثبتا قدراتهما مع كيروش

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومصر السابق، ضرورة تطوير الناحية الدفاعية في منتخب مصر قبل مواجهة الأردن.

وتابع يكن في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "كيروش نجح في اختيار قائمة منتخب مصر في كأس العرب"

وواصل يكن: "لا أرى أداء جماعيا مميزا للمنتخب المصري حتى الآن مع كيروش، رغم النتائج، ويحتاج المدرب البرتغالي للوقت مع المنتخب، ويعتقد أن الفريق مبشر في الفترة المقبلة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "مصطفى فتحي وأحمد رفعت أثتتا قدراتهما مع كيروش وسيكون لهما دور كبير خلال الفترة المقبلة مع المنتخب".

واختتم تصريحاته: "المنتخب كان جيدًا اليوم أمام الجزائر ولا يمكن تحديد من أفضل لاعب لكن يمكن اختيار عمرو السولية كأفضل لاعب في المباراة أمام الجزائر".