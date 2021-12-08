العراق.. منع دخول المطاعم والفنادق إلا بكارت التلقيح ضد كورونا

أصدرت وزارة الصحة العراقية قرارا بمنع دخول المطاعم والفنادق إلا بعد إبراز كارت التلقيح، في الوقت الذي تواصل فيه استعداداتها المتمثلة بتهيئة غرف العزل وأجهزة التنفس والاوكسجين لمواجهة المتحور الجديد اوميكرون في حال دخوله العراق.





وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي في تصريحات صحفية له، إن "الوزارة تراقب يوميا من خلال الكشف والرصد في المختبرات والمسحات، أي إصابة قد تظهر بالمتحور الجديد".





وأضاف أن "جميع الفحوصات المختبرية بإمكانها تشخيص نوع السلالة في حالة ظهوره، سواء من خلال المفراس أو المسحات".



وتابع العبيدي : "الوزارة قدمت توصيات تقضي بمنع دخول المطاعم والفنادق وجميع المؤسسات الحكومية إلا بعد ابراز كارت التلقيح".



وأكد أن "الوزارة تمتلك القدرة على استيعاب الاصابات بالمتحور اوميكرون من خلال توفير غرف عزل بالمستشفيات واجهزة التنفس الاصطناعي والاوكسجين، وتزويدها بالمستلزمات الطبية، مع توفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها، فضلا عن توفير وسائل تشخيص الحالات من أشعات ومسحات تعتمد على التقنيات الحديثة".