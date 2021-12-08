عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. منع دخول المطاعم والفنادق إلا بكارت التلقيح ضد كورونا

لقاح كورونا - ارشيفي
لقاح كورونا - ارشيفي

أصدرت وزارة الصحة العراقية  قرارا بمنع دخول المطاعم والفنادق إلا بعد إبراز كارت التلقيح، في الوقت الذي  تواصل فيه استعداداتها المتمثلة بتهيئة غرف  العزل وأجهزة التنفس والاوكسجين لمواجهة المتحور الجديد اوميكرون في حال دخوله العراق.
 
 
وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم العبيدي في تصريحات صحفية له، إن "الوزارة تراقب يوميا من خلال الكشف والرصد في المختبرات والمسحات، أي إصابة قد تظهر بالمتحور الجديد".
 
 

txt

العراق.. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن متحور كورونا «أوميكرون»

txt

العراق الأعلى.. تباين إصابات فيروس كورونا اليومية في 7 دول عربية

وأضاف أن "جميع الفحوصات المختبرية بإمكانها تشخيص نوع السلالة في حالة ظهوره، سواء من خلال المفراس أو المسحات".
 
وتابع العبيدي : "الوزارة قدمت توصيات تقضي بمنع دخول المطاعم والفنادق وجميع المؤسسات الحكومية إلا بعد ابراز كارت التلقيح".
 
وأكد أن "الوزارة تمتلك القدرة على استيعاب الاصابات بالمتحور اوميكرون من خلال توفير غرف عزل بالمستشفيات واجهزة التنفس الاصطناعي والاوكسجين، وتزويدها بالمستلزمات الطبية، مع توفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها، فضلا عن توفير وسائل تشخيص الحالات من أشعات ومسحات تعتمد على التقنيات الحديثة".

العراق وزارة الصحة فيروس كورونا التلقيح ضد كورونا المتحور الجديد أوميكرون المستشفيات

موضوعات متعلقة

العراق.. الكاظمي يتوجه إلى البصرة بعد تفجير بالأمس

بايدن : انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر

ترشيحاتنا

رياح مثيرة للأتربة.. طوارئ بمحافظة القاهرة لمواجهة موجة الطقس السيئ

الإعدام عقوبة 29 متهما بحيازة مواد مخدرة في القليوبية طبقا لقانون العقوبات

برشلونة في مهمة "حياة أو موت" أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال الليلة

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

تعرف على الحالة المرورية اليوم بشوارع الجيزة | فيديو

تلاميذ رابعة ابتدائي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

بسب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

تحسباً لسوء الأحوال الجوية.. محافظ كفرالشيخ يقرر تعطيل الدراسة غدا

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-12-2021

ما دلالة بكاء الميت عند الغسل؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

بحضور يسرا ولبلبة.. العرض العربي الأول لفيلم صالون هدى بالبحر الأحمر السينمائي|شاهد

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

فيديو

فيديو جراف| من ممثل في السينما إلى بقال.. قصة الفنان حسين الشريف

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ